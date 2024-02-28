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Аверин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1984

Отец: Аверин Александр Анатольевич

Мать: Аверина Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
01.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверина Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Алена

Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область
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