Аверин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1984
Рождение ребёнка
01.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверина Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверина Алена
Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
город Москва, Московская область