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Башилова Акилина Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1837

Сын: Башилов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
25.07.1839

Сын: Башилов Степан Иванов

Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Башилов Борис Иванов

Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов Иван Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1865
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