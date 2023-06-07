Башилова Акилина Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1837
Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
25.07.1839
Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров
ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 года</p>ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1501 (с. Картина-с. Спасско...
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Башилов Борис Иванов
Отец ребёнка: Башилов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башилов Иван Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1865