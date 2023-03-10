Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Бакиров Севастьян Петрович
Мать: Бакиров Анна Луповна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Уваров Константин Николаевич
Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Уваров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1902
Сын: Уваров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1902
Рождение ребёнка
09.07.1910
Дочь: Уваров (Уваров) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович
Смерть
1919
Причина смерти: От тифа | г.Уральск, он же Яицкий городок