Есенов Шаулох Мулдарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Мулдар Гарисович
Мать: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Есенов Дохцико Шаулохович
Мать ребёнка: Есенова Гума Кайсыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канукова Залихан Шаулоховна
Мать ребёнка: Есенова Гума Кайсыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Дзамырза Шаулохович
Мать ребёнка: Есенова Гума Кайсыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Кудаберд Шаулохович
Мать ребёнка: Есенова Гума Кайсыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова Гума Кайсыновна
Смерть
Неизвестно