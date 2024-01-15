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Смурова Екатерина Степановна

Место рождения

Тушитово, Плюсский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Тушитово, Плюсский район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Смуров Иван Никифорович

Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Смуров Иван Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Смуров Петр Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Смуров Александр Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Никифорович

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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