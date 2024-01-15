Смурова Екатерина Степановна
Место рожденияТушитово, Плюсский район, Псковская область
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1912
Рождение ребёнка
13.12.1912
Сын: Смуров Иван Иванович
Отец ребёнка: Смуров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смуров Петр Иванович
Отец ребёнка: Смуров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Смуров Александр Иванович
Отец ребёнка: Смуров Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно