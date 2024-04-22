Моисеева Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.
2019 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.03.2015

Сын: Моисеев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.2019

Сын: Моисеев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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