Шарафетдинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1934
Дата смерти23.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.08.2016