Шарафетдинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафетдинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1934

Дата смерти

23.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.08.2016

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