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Биньковский Владимир Яковлевич

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

17.11.1932

Дата смерти

26.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Биньковская (Будаловская) Александра Макаровна

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1964

Сын: Биньковский Игорь Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2003
Рига, Rīga

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