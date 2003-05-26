Биньковский Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1932
Дата смерти26.05.2003
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1964
Сын: Биньковский Игорь Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2003
Рига, Rīga