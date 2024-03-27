Галимов Жагъфар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Чувашская республика, г.Канаш
Рождение ребёнка
28.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Чувашская республика, г.Канаш
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999