Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна
Место рожденияс.Верхний Азяк Ново-Кишитскую волость Казанского уезда Казанской губернии.
Дата рождения12.06.1919
Дата смерти29.05.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919
Отец: Миннибаев Зариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давлятчин Хабибулла
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
11.03.1948
Рождение ребёнка
12.10.1949
Рождение ребёнка
18.08.1952
Рождение ребёнка
09.09.1956
Рождение ребёнка
1961
Смерть
29.05.1994