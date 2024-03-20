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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Андриенко Ефросинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Андриенко Ефросинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Андриенко Ефросинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремис Зоя
Мать ребёнка: Андриенко Ефросинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кремис Мария
Мать ребёнка: Андриенко Ефросинья Трофимовна