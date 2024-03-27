Самерханова (Мухамятшина) Халимя
Место рожденияАктуково, Нижегородская, Россия
Дата рождения07.07.1900
Дата смерти25.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1921
Рождение ребёнка
20.02.1925
Рождение ребёнка
20.03.1927
Рождение ребёнка
30.06.1932
Рождение ребёнка
18.07.1936
Смерть
25.12.1994