Самерханова (Мухамятшина) Халимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самерханова (Мухамятшина) Халимя

Место рождения

Актуково, Нижегородская, Россия

Дата рождения

07.07.1900

Дата смерти

25.12.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
20.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
20.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
30.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Рождение ребёнка
18.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самерханов Мухимхан

Смерть
25.12.1994

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