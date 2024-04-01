Лемешева (Фонова) Надежда
Место рожденияст. Заятская Казахстан
Дата рождения28.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лемешев Вячеслав
Рождение ребёнка
02.06.1979
Сын: Лемешев Николай
Отец ребёнка: Лемешев Вячеслав
Рождение ребёнка
15.09.1983
Дочь: Датченко (Лемешева) Татьяна
Отец ребёнка: Лемешев Вячеслав