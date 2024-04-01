Лемешева (Фонова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемешева (Фонова) Надежда

Место рождения

ст. Заятская Казахстан

Дата рождения

28.03.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемешев Вячеслав

Рождение ребёнка
02.06.1979

Сын: Лемешев Николай

Отец ребёнка: Лемешев Вячеслав

Рождение ребёнка
15.09.1983

Дочь: Датченко (Лемешева) Татьяна

Отец ребёнка: Лемешев Вячеслав

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