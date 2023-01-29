Грачёв Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачёв Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачёва Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1913
Мать ребёнка: не указана
Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно