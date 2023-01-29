Грачёв Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачёв Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачёв Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачёва Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Грачёв Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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