Падалка Иван Митрофанофич
Место рождения
Дата рождения26.07.1925
Дата смерти05.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1944
Сын: Вершняк Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Вершняк Наталья Никитьевна
Рождение ребёнка
26.02.1952
Сын: Вершняк Александр Иванович
Мать ребёнка: Вершняк Наталья Никитьевна
Рождение ребёнка
12.07.1953
Дочь: Вершняк Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Вершняк Наталья Никитьевна
Смерть
05.10.2001