Падалка Иван Митрофанофич 26.07.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Падалка Иван Митрофанофич

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Место рождения

Великая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

26.07.1925

Дата смерти

05.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1944

Сын: Вершняк Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Вершняк Наталья Никитьевна

Великая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1952

Сын: Вершняк Александр Иванович

Мать ребёнка: Вершняк Наталья Никитьевна

Великая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1953

Дочь: Вершняк Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Вершняк Наталья Никитьевна

Великая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
05.10.2001

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