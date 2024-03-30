Громов Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можаева Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно