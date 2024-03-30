Громов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Сергей

Громов Сергей

Место рождения

Новоямское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоямское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Громов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Громов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можаева Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Громова Мария Сергеевна

Новоямское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close