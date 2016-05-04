ПЕРЕШЕИН Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1949
Дата смерти04.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.05.2016