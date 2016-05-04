ПЕРЕШЕИН Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ПЕРЕШЕИН Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1949

Дата смерти

04.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
04.05.2016
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