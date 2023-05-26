Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чеботарев Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Чеботарев Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.02.1951
Дочь: Киршенина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Чеботарев Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно