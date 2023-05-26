Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарев Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Чеботарев Матвей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Чеботарев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Чеботарев Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
08.02.1951

Дочь: Киршенина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Чеботарев Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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