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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крахмалева) Маргарита
Отец ребёнка: Крахмалев Анатолий Архипович
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахмалев Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Крахмалев Анатолий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно