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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалев Анатолий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крахмалева) Маргарита

Отец ребёнка: Крахмалев Анатолий Архипович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахмалев Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Крахмалев Анатолий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалев Анатолий Архипович

Смерть
Неизвестно

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