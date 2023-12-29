Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1834
Отец ребёнка: Томилов Фёдор Осипович
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: (Томилова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Томилов Фёдор Осипович