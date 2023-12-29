Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Дианова?) Евдокия Иванова

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1834

Сын: Томилов Павел Федоров

Отец ребёнка: Томилов Фёдор Осипович

Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: (Томилова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Томилов Фёдор Осипович

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