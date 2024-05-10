Добровольский Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1848 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2507 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1848 г. Л. 446об-447
Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.08.1848 ст.
Восприемники: «Села Войнаровки однодворец Стефанъ Ивановъ Курскій и Софія Андреева села Кривца жителя Ещевскаго дочь». Таинство крещения совершил священник Николай Панасевич с дьяконом Харитоном Панас... Показать все
Смерть
Неизвестно