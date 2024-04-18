Андриенко Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.2017
Дочь: Андриенко Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Андриенко Олеся Алексеевна
Рождение ребёнка
10.01.2022
Дочь: Андриенко Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Андриенко Олеся Алексеевна