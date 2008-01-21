Носова (Суханкова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Суханкова) Мария Кирилловна

Место рождения

Никульевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.06.1925

Дата смерти

21.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Никульевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.07.1955

Сын: Носов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Петрович Носов

Пыстрома, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.01.2008
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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