Носова (Суханкова) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения15.06.1925
Дата смерти21.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1955
Сын: Носов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Петрович Носов
Пыстрома, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.01.2008
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область