Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Митрофанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Михеевна
Отец ребёнка: Михей Митрофанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксенья Михеевна
Отец ребёнка: Михей Митрофанович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно