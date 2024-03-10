Блинов Николай Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Игнат
Мать: Блинова Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
05.03.1917
Дочь: Силантьева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна