Блинов Николай Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Николай Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Игнат

Мать: Блинова Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
05.03.1917

Дочь: Силантьева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Кирилловна

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