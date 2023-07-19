Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1893
Дочь: Голубенкова Александра Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Юрьево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Юрьево, Сухиничевский р-н Калужской обл.,
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно