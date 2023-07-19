Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
Скрыто настройками приватности
1904 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1893

Дочь: Голубенкова Александра Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Юрьево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Юрьево, Сухиничевский р-н Калужской обл.,
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бернов Иван Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close