(Сердюкова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сердюк Максим
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сердюк) Ульяна
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гаврюшенко (Сердюк) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Сердюк) Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Сердюк) Александра
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
21.02.1914
Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно