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(Сердюкова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сердюк Максим

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сердюк) Ульяна

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гаврюшенко (Сердюк) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Сердюк) Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Сердюк) Александра

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сердюк Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Сердюк Федор Михайлович

Отец ребёнка: Сердюк Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно

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