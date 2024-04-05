Конюшкина (Фидоренко) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1998
Сын: Конюшкин Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.08.2002
Сын: Конюшкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.2014
Дочь: Фидоренко Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан