Конюшкина (Фидоренко) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюшкина (Фидоренко) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1980

Отец: Фидоренко Анатолий

Мать: Фидоренко Божко (Лобановская) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1998

Сын: Конюшкин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.08.2002

Сын: Конюшкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.2014

Дочь: Фидоренко Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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