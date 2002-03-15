Тарасов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1956
Дата смерти15.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
15.03.2002
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область