Тарасов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1956

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
15.03.2002
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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