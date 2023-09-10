Чеснокова Аксинья (Ксения)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1900
Дата смерти18.07.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1935
Дочь: Нихаенко (Чеснокова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Чесноков Петр Иванович
Смерть
18.07.1981
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Захоронена в пригороде Тольятти, с. Федоровка