Чеснокова Аксинья (Ксения) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Аксинья (Ксения)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1900

Дата смерти

18.07.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1935

Дочь: Нихаенко (Чеснокова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Чесноков Петр Иванович

Смерть
18.07.1981
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Захоронена в пригороде Тольятти, с. Федоровка

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