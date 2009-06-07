Шубина (Древицкая) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

10.05.1930

Дата смерти

07.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930

Отец: Древицкий Константин Игнатьевич

Мать: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Евгений Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель немецкого языка
Рождение ребёнка
27.09.1956

Дочь: Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Шубин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
22.08.1960

Сын: Шубин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Шубин Евгений Сергеевич

Смерть
07.06.2009
Причина смерти: колоноректальный рак

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