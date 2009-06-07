Шубина (Древицкая) Галина Константиновна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения10.05.1930
Дата смерти07.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель немецкого языка
Рождение ребёнка
27.09.1956
Дочь: Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шубин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
22.08.1960
Отец ребёнка: Шубин Евгений Сергеевич
Смерть
07.06.2009
Причина смерти: колоноректальный рак