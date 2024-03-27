М-Шарифов (Тухватулина) Махубямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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М-Шарифов (Тухватулина) Махубямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: М-Шарифов М-Карим

Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Богданов Минигали М-Каримов

Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Богданов Муллагали М-Каримов

Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим

Рождение ребёнка
05.07.1894

Сын: Богданов Минивали М-Каримов

Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим

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