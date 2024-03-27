М-Шарифов (Тухватулина) Махубямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: М-Шарифов М-Карим
Рождение ребёнка
09.03.1880
Сын: Богданов Минигали М-Каримов
Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Богданов Муллагали М-Каримов
Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим
Рождение ребёнка
05.07.1894
Сын: Богданов Минивали М-Каримов
Отец ребёнка: М-Шарифов М-Карим