Белобородова (Багина) Александра Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Багина) Александра Сидоровна

Место рождения

Кировская область д. Простараново

Дата рождения

03.09.1930

Дата смерти

22.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930

Отец: Багин Сидор Андриянович

Мать: Багина Секлетинья Михайловна

Кировская область д. Простараново
Рождение ребёнка
25.12.1958

Дочь: Солоницына Лидия

Отец ребёнка: Гребнев Леонид Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1967

Сын: Белобородов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Белобородов Михаил Алексеевич

Кировская область, Советский район, с. Сувотское
Смерть
22.10.1996
Тужа, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тужа
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