Белобородова (Багина) Александра Сидоровна
Место рожденияКировская область д. Простараново
Дата рождения03.09.1930
Дата смерти22.10.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930
Кировская область д. Простараново
Рождение ребёнка
25.12.1958
Дочь: Солоницына Лидия
Отец ребёнка: Гребнев Леонид Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1967
Сын: Белобородов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Белобородов Михаил Алексеевич
Кировская область, Советский район, с. Сувотское
Смерть
22.10.1996
Тужа, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тужа