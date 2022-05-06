Воробьёв Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Воробьёв Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
канонир
Рождение ребёнка
07.02.1888
Сын: Воробьёв Сергей Афанасиевич
Мать ребёнка: Воробьёва (Соболева) Мария Михайловна
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно