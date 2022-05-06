Воробьёв Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Афанасий Степанович

Воробьёв Афанасий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Воробьёв Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва (Соболева) Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
канонир
Рождение ребёнка
07.02.1888

Сын: Воробьёв Сергей Афанасиевич

Мать ребёнка: Воробьёва (Соболева) Мария Михайловна

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.