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Пронюшкин Дмитрий

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

17.04.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пронюшкин Доримедонт

Мать: Пронюшкина Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пронюшкин Афанасий

Мать ребёнка: Пранюшкина Арина

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Пронюшкин Андрей

Мать ребёнка: Пранюшкина Арина

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пранюшкина Арина

Смерть
17.04.1878
Нагиши, Епифанский уезд, Тульская губерния
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