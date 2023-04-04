Пронюшкин Дмитрий
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1836
Дата смерти17.04.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пронюшкин Доримедонт
Мать: Пронюшкина Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пронюшкин Афанасий
Мать ребёнка: Пранюшкина Арина
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Пронюшкин Андрей
Мать ребёнка: Пранюшкина Арина
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пранюшкина Арина
Смерть
17.04.1878
Нагиши, Епифанский уезд, Тульская губерния