Мязин Сергей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мязин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.12.1903
Мать ребёнка: Мязина Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Мязина Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Мязина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мязина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно