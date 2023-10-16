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Мязин Сергей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мязин Игнатий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1903

Сын: Мязин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Мязина Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Мязина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Мязина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мязина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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