Максимов Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Максим
Бракосочетание
Около 1900
Жена: ?
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
25.08.1905 ст.
Сын: Максимов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Смерть
Около 1955
Лассирма, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан