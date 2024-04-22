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Максимов Григорий Максимович

Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Максим

Мать: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1900

Жена: ?

Рождение ребёнка
1901

Дочь: ? Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: ? Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1905 ст.

Сын: Максимов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Дочь: ? Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Около 1955
Лассирма, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
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