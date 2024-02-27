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(Истомина) Хрестинья Никоноровна
(Истомина) Хрестинья Никоноровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Истомин Никонор
Мать
(Истомина) Фекисия
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Истомин Никонор
Мать:
Фекисия
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