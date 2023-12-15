Подберезский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подберезский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рылик) Марьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рылик) Марьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Подберезская) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: (Рылик) Марьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подберезский Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: (Рылик) Марьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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