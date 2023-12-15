Подберезский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Подберезская) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: (Рылик) Марьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подберезский Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: (Рылик) Марьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно