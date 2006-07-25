Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти25.07.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1954
Рождение ребёнка
04.06.1958
Рождение ребёнка
08.07.1964
Смерть
25.07.2006