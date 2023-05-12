Цыбалёва Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбалёва Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1971

Отец: Филиппов Лев

Мать: Соколова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
22.03.1999

Дочь: Алфёрова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Алфёров Андрей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1999

Дочь: Цыбалёва Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алфёров Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лалин Александр Николаевич

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