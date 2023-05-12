Цыбалёва Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1971
Отец: Филиппов Лев
Рождение ребёнка
22.03.1999
Дочь: Алфёрова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Алфёров Андрей Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1999
Дочь: Цыбалёва Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно