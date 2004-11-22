Кораблёва Полина Александровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2004
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.2022
Сын: Егор
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
15.12.2022
Сын: Максим
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
15.12.2022
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
15.12.2022
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
19.11.2037
Сын: Илья
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
14.02.2038
Дочь: Лика
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
24.10.2039
Сын: Александр
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
11.05.2043
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
11.05.2043
Дочь: Мила
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич
Рождение ребёнка
11.05.2043
Дочь: София
Отец ребёнка: Кораблёв Артём Юрьевич