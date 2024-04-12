Кобозев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1908 ст.
Дата смерти07.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908 ст.
Бракосочетание
1926
Москва
Рождение ребёнка
01.12.1927
Мать ребёнка: Кобозева Любовь Васильевна
Москва
Рождение ребёнка
16.05.1939
Дочь: Кобозева Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Кобозева Татьяна Владимировна
Москва
Рождение ребёнка
16.09.1945
Мать ребёнка: Кобозева Татьяна Владимировна
Москва
Бракосочетание
29.09.1945
Смерть
07.09.1965