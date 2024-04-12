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Кобозев Андрей Петрович

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

14.09.1908 ст.

Дата смерти

07.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908 ст.

Отец: Кобозев Пётр Алексеевич

Мать: Кобозева Алевтина Ивановна

Рига, Rīga
Бракосочетание
1926

Жена: Кобозева Любовь Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
01.12.1927

Сын: Кобозев Руслан Андреевич

Мать ребёнка: Кобозева Любовь Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
16.05.1939

Дочь: Кобозева Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Кобозева Татьяна Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
16.09.1945

Сын: Кобозев Игорь Андреевич

Мать ребёнка: Кобозева Татьяна Владимировна

Москва
Бракосочетание
29.09.1945

Жена: Кобозева Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1965
Москва, город федерального значения Москва
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