Глазырина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1806 и 1808 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Глазырина) Гликерия Титовна
Отец ребёнка: Глазырин Тит Семенович
Упоминание
1812 ст.
Исповедная роспись: 33 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.165 двор № 104
Рождение ребёнка
1813 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазырин Тит Семенович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Тит Семенович
Смерть
Неизвестно