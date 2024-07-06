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Глазырина Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 или 1782 г.р.

Дети

1808 г.р.
Скрыто настройками приватности
1817 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1806 и 1808 ст.

Муж: Глазырин Тит Семенович

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Глазырина) Гликерия Титовна

Отец ребёнка: Глазырин Тит Семенович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 33 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.165 двор № 104
Рождение ребёнка
1813 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазырин Тит Семенович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Глазырин Тимофей Титович

Отец ребёнка: Глазырин Тит Семенович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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