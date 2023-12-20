Завьялов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1979
Дочь: Демидова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно