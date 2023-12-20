Завьялов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1979

Дочь: Демидова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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