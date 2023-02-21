Рейн Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1937
Дочь: Готина Антонина Борисовна
Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1940
Дочь: Свистунова Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1947
Дочь: Мисайлова Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович
Рождение ребёнка
23.09.1951
Дочь: Сажина Анна Борисовна
Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илющенко Матрена Борисовна
Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефименко Мария Борисовна
Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович
Смерть
Неизвестно