Рейн Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейн Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1937

Дочь: Готина Антонина Борисовна

Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1940

Дочь: Свистунова Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1947

Дочь: Мисайлова Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович

Рождение ребёнка
23.09.1951

Дочь: Сажина Анна Борисовна

Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илющенко Матрена Борисовна

Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефименко Мария Борисовна

Отец ребёнка: Рейн Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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