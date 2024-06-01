Захаров Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1904
Дата смерти29.07.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904
Отец: Захаров Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Нина Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свеженцева Лидия Петровна
Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
24.11.1924
Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1946
Смерть
29.07.1968
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область