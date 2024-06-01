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Захаров Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1904

Дата смерти

29.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904

Отец: Захаров Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Нина Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свеженцева Лидия Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Захаров Николай Петрович

Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1946

Дочь: Ворончихина (Захарова) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Захарова (Боговарова) Александра Яковлевна

Смерть
29.07.1968
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область

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