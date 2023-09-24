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Бороздкин Лаврентий Михайлович

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Миндора Васильевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1839 ст.

Жена: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1840 ст.

Дочь: Бороздкина Параскева Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп1-6 д14468А стр1547об-1548(1554) Р ПараскеваЛаврентьевна
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1844 ст.

Сын: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп1-6 д10518А стр231об-232(233) Р НиколайЛаврентьевич
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Евлампия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.04.1850 ст.

Сын: Бороздкин Иван Лавреньевич

Мать ребёнка: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп2 д1002Б стр1626об-1627(1631) Р ИванЛаврентьевич
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Бороздкина Зиновья Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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