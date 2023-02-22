Венгеровский Самуил Яковлевич
Место рожденияПольша
Дата рождения13.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1950
Сын: Венгеровский Моисей Самуилович
Мать ребёнка: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
01.09.1958
Сын: Венгеровский Борис Самуилович
Мать ребёнка: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
01.09.1958
Сын: Венгеровский Янкиль Самуилович
Мать ребёнка: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна
Смерть
Неизвестно