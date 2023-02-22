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Венгеровский Самуил Яковлевич

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Место рождения

Польша

Дата рождения

13.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна

Рождение ребёнка
16.03.1950

Сын: Венгеровский Моисей Самуилович

Мать ребёнка: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1958

Сын: Венгеровский Борис Самуилович

Мать ребёнка: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1958

Сын: Венгеровский Янкиль Самуилович

Мать ребёнка: Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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