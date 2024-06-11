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Недосеев Александр Иванович

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Место рождения

Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.10.1903 ст.

Дата смерти

С 1967 по 1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903 ст.

Отец: Недосеев Иван Алексеевич

Мать: Недосеева Мария Капитоновна

Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недосеева Прасковья Кирсановна

Рождение ребёнка
01.01.1929 ст.

Дочь: Подбельская (Недосеева) Нина Александровна

Мать ребёнка: Недосеева Прасковья Кирсановна

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Волкович (Недосеева) Раиса Александровна

Мать ребёнка: Недосеева Прасковья Кирсановна

Рождение ребёнка
06.04.1937

Сын: Недосеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Недосеева Прасковья Кирсановна

Смерть
С 1967 по 1969

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