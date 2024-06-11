Недосеев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.10.1903 ст.
Дата смертиС 1967 по 1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1929 ст.
Дочь: Подбельская (Недосеева) Нина Александровна
Мать ребёнка: Недосеева Прасковья Кирсановна
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Волкович (Недосеева) Раиса Александровна
Мать ребёнка: Недосеева Прасковья Кирсановна
Рождение ребёнка
06.04.1937
Сын: Недосеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Недосеева Прасковья Кирсановна
Смерть
С 1967 по 1969